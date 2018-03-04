Борьба со снегом и друг с другом: "Локомотив" и "Спартак" голов не забили

Встреча между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" ожидалась с большим интересом и называлась в прессе не иначе, как главный матч весенней части чемпионата. И, действительно, цена очков в этом поединке была на вес золота. В большей степени это касалось "красно-белых", ведь в случае поражения команда Массимо Карреры отставала бы от "железнодорожников" уже на 11 пунктов. А это, согласитесь, не мало. Да и ничья не особо устраивала "Спартак". Поэтому активных действий в большей степени стоило ожидать именно от гостей.

Однако созидать в первом тайме было крайне сложно. Виной всему снегопад, который обрушился на Москву воскресным днем. Поле довольно быстро покрылось небольшой снежной пеленой, на траве было скользко, да и мяч слушался игроков через раз. Но все же команды постарались порадовать зрителей острыми моментами, несмотря на сложные погодные условия.

Первый голевой момент создали спартаковцы на 9-й минуте. Гости разыграли угловой и после верховой борьбы мяч отлетел к Адриано. Луис бил без помех метров с 12-ти, но сфера полетела в метре над перекладиной. Вскоре "Локомотив" ответил не менее опасно. Игнатьев справа выдал филигранный навес на дальнюю штангу, откуда слета выстрелил по воротам Фернандеш. Мяч поскакал в сторону угла, но все же миновал рамку ворот.

А затем "железнодорожники" на время перехватили инициативу, заставив соперника работать в обороне на полную. Дважды защитники "Спартака" нарушали правила у собственной штрафной. В первом случае мяч попал Ещенко в руку, во втором – сфолили против Рыбуса. Оба раза исполнить стандарт подходил Фернандеш, но первый раз пробил в ближний, и сфера совсем немного не попала в угол. А второй удар португальца из дальнего угла потянул Селихов.

Было место и грубой игре, куда ж без этого в центральном матче тура? Так в одном из эпизодов серьезно повредили нос Рыбусу. Игроку "Локомотива" долго оказывали помощь за пределами поля. В другом моменте Фернандеш опасно шел прямой ногой на Ещенко. Арбитр ограничился желтой карточкой.

А в концовке тайма просто фантастическую возможность открыть счет имел "Спартак". Луис Адриано пошел на типичный заброс мяча в штрафную, Гилерме вышел навстречу, опередив бразильца. Однако удержать мяч в руках голкипер "железнодорожников" не смог и тут как тут оказался Самедов, который направлял мяч в пустые ворота. На счастье хозяев поля Игнатьев успел подменить Гилерме и выбил мяч фактически с линии ворот.

А снег, тем временем, продолжал сыпать над "РЖД Ареной" и созидать после перерыва командам стало еще сложнее. И если до 60-й минуты еще были попытки с обеих сторон играть в комбинационный футбол. То с середины тайма игроки все больше упрощали атаки, забрасывая мяч вперед в борьбу.

В тоже время минуты с 70-й "Локомотив" окончательно согласился играть вторым номером, поэтому большее владение мячом у гостей не должно удивлять. Пытался Каррера изменить игру своей команды и через замены, тем самым освежив выходом Мельгарехо и Джано центральную линию. Но, как показалось со временем, Самедов создавал все же больше остроты.

В заключительном отрезке матча соперники сумели провести несколько атак, в ходе которых могла появиться острота у ворот. Но защитники обеих команд сыграли максимально надежно и не одна навесная передача, либо прострел, так и не нашла адресата.

В итоге голов в центральном матче тура так и не случилось. По итогам 21-го тура преимущество "Локомотива" над ближайшим преследователем сократилось до 7 очков. Что касается "Спартака", то "красно-белые" пока что откатились на пятую строчку в турнирной таблице, но имеют одинаковое количество очков с ЦСКА и "Зенитом". Продолжение следует…

"Локомотив" – "Спартак" – 0:0

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, И.Денисов, Ал-й Миранчук, Коломейцев, Фернандеш, Ан-н Миранчук, Эдер (Тарасов, 90+2).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Джано, 78), Зобнин, Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 65), Промес, Адриано.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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