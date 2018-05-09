Борьба за ЛЧ продолжается: "Челси" принимает "Хаддерсфилд"

"Челси" – "Хаддерсфилд"

Стадион: "Стэмфорд Бридж"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Ли Мэйсон

Подходит к концу сезон во всех европейских лигах, практически везде интрига уже умерла, Англия не является исключением. Чемпион уже известен, "Манчестер Сити" не оставил шансов конкурентам, второе место должен занять "Манчестер Юнайтед", "Сток Сити" и "Вест Бромвич" уже вылетели, а "Арсенал" и "Бернли" пробились в Лигу Европы. Осталось узнать, чем закончится борьба "Челси" и "Тоттенхэма" за четвёртое место. Также есть большая вероятность, что обе команды обойдут "Ливерпуль" и вместе сыграют в Лиге чемпионов.

На данный момент у "Челси" 69 очков, "Тоттенхэма" – 71, у "Ливерпуля" – 72, но при этом на один матч больше. В последнем туре команда Клоппа сыграет с "Брайтоном", "Тоттенхэм" встретится с "Лестером" и "Ньюкаслом", а "Челси" сразится с "Хаддерсфилдом" и все тем же "Ньюкаслом". "Сороки" могут дважды повлиять на турнирную ситуацию.

Мало кто думал, что "Челси" сумеет отыграть гандикап и продолжит бороться за ЛЧ, ведь еще месяц назад "аристократы" отставали от четвертого места на семь очков. Затем синие выиграли четыре игры, в то же время "Тоттенхэм" за это время набрал только четыре очка, а "Ливерпуль" – пять. Интрига накалена до предела, поэтому отчетный матч против "Хаддерсфилда" становится крайне важным для Антонио Конте.

Новичок АПЛ еще не обеспечил себе прописку в высшем дивизионе, он только на два очка опережает "Суонси", при том, что концовка сезона у него ударная. Помимо "Челси", "терьеры" встретятся с "Арсеналом". Команда наверняка постарается дать бой соперникам из Лондона, как это уже сделала в игре с "Манчестер Сити", отстояв ничью 0:0.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 65 игр: 29 побед "Челси", 27 – у "Хаддерсфилда", 9 ничьих.

Матч первого круга завершился победой "Челси" 3:1.

"Хаддерсфилд" забивал в ворота "Челси" в шести последних матчах.

Ориентировочные составы:

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Алонсо, Фабрегас, Канте, Мозес, Азар, Виллиан, Жиру.

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Занка, Шлиндлер, Смит, Хадерйонай, Муй, Хогг, Мэлоун, Муни, Притчард.

Прогноз на матч "Челси" – "Хаддерсфилд"

Игрокам "Челси" будет обидно, если после победы над "Ливерпулем" они споткнуться об "Хаддерсфилд". "Аристократы" должны приложить максимум усилий, чтобы набрать в предстоящей игре три очка.

Букмекеры предлагают на победу "Челси" коэффициент 1.15, на ничью – 7.40,на "Хаддерсфилд" – 21.00.

Вячеслав Горбачев

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