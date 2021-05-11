Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛ
Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен
В английской Премьер-Лиге завершились все матчи 35-го тура.
Репетиция финала ЛЧ, очередная победа "МЮ" и борьба за зону Лиги Чемпионов.
Результаты 35-го тура АПЛ:
"Фулхэм" - "Бернли" - 0:2
"Арсенал" - "Вест Бромвич" - 3:1
"Вест Хэм" - "Эвертон" - 0:1
"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3
"Вулверхэмптон" - "Брайтон" - 2:1
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 2:0
"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:2
"Шеффилд" - "Кристал Пэлас" - 0:2
"Лидс" - "Тоттенхэм" - 3:1
"Лестер" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:4
Положение команд: "Манчестер Сити" - 80, "Манчестер Юнайтед" - 70, "Челси" - 64, "Лестер" - 63, "Вест Хэм" - 58, "Ливерпуль" - 57, "Тоттенхэм" - 56, "Эвертон" - 55, "Арсенал" - 52, "Лидс" - 50, "Астон Вилла" - 48, "Вулверхэмптон" - 45, "Кристал Пэлас" - 42, "Бернли" - 39, "Ньюкасл Юнайтед" - 39, "Брайтон" - 37, "Саутгемптон" - 37, "Фулхэм" - 27, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18