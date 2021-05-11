Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛ

Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

В английской Премьер-Лиге завершились все матчи 35-го тура.

Репетиция финала ЛЧ, очередная победа "МЮ" и борьба за зону Лиги Чемпионов.

Результаты 35-го тура АПЛ:

"Фулхэм" - "Бернли" - 0:2

"Арсенал" - "Вест Бромвич" - 3:1

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 0:1

"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3

"Вулверхэмптон" - "Брайтон" - 2:1

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 2:0

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:2

"Шеффилд" - "Кристал Пэлас" - 0:2

"Лидс" - "Тоттенхэм" - 3:1

"Лестер" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:4

Положение команд: "Манчестер Сити" - 80, "Манчестер Юнайтед" - 70, "Челси" - 64, "Лестер" - 63, "Вест Хэм" - 58, "Ливерпуль" - 57, "Тоттенхэм" - 56, "Эвертон" - 55, "Арсенал" - 52, "Лидс" - 50, "Астон Вилла" - 48, "Вулверхэмптон" - 45, "Кристал Пэлас" - 42, "Бернли" - 39, "Ньюкасл Юнайтед" - 39, "Брайтон" - 37, "Саутгемптон" - 37, "Фулхэм" - 27, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд" - 17.

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