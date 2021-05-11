Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛ

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Борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Результаты 35-го тура АПЛФото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен 

В английской Премьер-Лиге завершились все матчи 35-го тура.

Репетиция финала ЛЧ, очередная победа "МЮ" и борьба за зону Лиги Чемпионов.

Результаты 35-го тура АПЛ:

"Фулхэм" - "Бернли" - 0:2

"Арсенал" - "Вест Бромвич" - 3:1

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 0:1

"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3

"Вулверхэмптон" - "Брайтон" - 2:1

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 2:0

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:2

"Шеффилд" - "Кристал Пэлас" - 0:2

 "Лидс" - "Тоттенхэм" - 3:1

"Лестер" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:4

Положение команд: "Манчестер Сити" - 80, "Манчестер Юнайтед" - 70, "Челси" - 64, "Лестер" - 63, "Вест Хэм" - 58, "Ливерпуль" - 57, "Тоттенхэм" - 56, "Эвертон" - 55, "Арсенал" - 52, "Лидс" - 50, "Астон Вилла" - 48, "Вулверхэмптон" - 45, "Кристал Пэлас" - 42, "Бернли" - 39, "Ньюкасл Юнайтед" - 39, "Брайтон" - 37, "Саутгемптон" - 37, "Фулхэм" - 27, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд" - 17.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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