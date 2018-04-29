Борьба за Лигу Чемпионов: "Зенит" сразится с ЦСКА

Теги зенит санкт-петербургцска москва

Борьба за Лигу Чемпионов: "Зенит" сразится с ЦСКА

"Зенит"  –  ЦСКА

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

Безусловно, самым громким матчем по вывеске в рамках 28 тура российской Премьер-Лиги станет схватка "Зенита" и ЦСКА на "Крестовском". Мало того, что встречи между этими клубами уже успели стать настоящей классикой современного отечественного футбола, так еще и конкретно предстоящий поединок имеет огромнейшее стратегическое значение. Дело в том, что питерцы и москвичи являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов.Армейцы располагаются на текущей второй строчке в турнирной таблице. Дотянуться до "Локомотива" уже практически невозможно, потому как до неминуемого чемпионства ребят Юрия Семина отделяет всего три пункта. Но вот сзади преследователи в лице "Спартака" и "Зенита" идут по пятам. Питерцы находятся всего в двух очках от армейцев, поэтому предстоящий поединок может стать ключевым в споре за серебряные медали.Команда Виктора Гончаренко заключительный отрезок чемпионата проводит куда лучше, чем подопечные Роберто Манчини. В последних двух матчах "красно-синие" одержали красивые две победы над "Амкаром" и "Краснодаром". "Зениту" же очень натужно даются очки. Петербургская команда, как не с трудом обыграет аутсайдеров "Анжи" и "Динамо", так с легкостью потеряет очки в битве с тульским "Арсеналом".К сожалению, оба клуба имеют определенные кадровые проблемы. "Сине-бело-голубые" уже давно не могут рассчитывать на травмированных Кокорина и Мамману. В то время как армейцам, кроме давно травмированного Васина точно не помогут ключевые игроки в лице Дзагоева и Вернблума.

Интересные факты противостояния "Зенита" и ЦСКА:

История противостояний "Зенита" и ЦСКА насчитывает 53 поединка, но при этом существует полный паритет. По 19 побед у питерцев и москвичей, еще 15 встреч завершились вничью. Даже количество забитых мячей примерно равное – 64 против 63 – в пользу "сине-бело-голубых".

В последних десяти матчах против "Зенита" ЦСКА одержал всего одну победу. Произошло это еще в марте 2014. Тогда викторию армейцам принес результативный выстрел Георгия Миланова.

В последних 20 матчах РФПЛ команда Виктора Гончаренко уступила всего дважды.

Ориентировочные составы на игру:

Зенит: Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Полоз, Дриусси, Заболотный

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Бистрович, Головин, Щенников, Муса, Чалов

Прогноз на матч "Зенит"ЦСКА:

Складывая все факторы в кучу, действительно, очень трудно определить фаворита в этом поединке. С одной стороны, "Зениту" уже некуда деваться, необходимо только побеждать, тем более у себя дома. Но с другой – Виктор Гончаренко обязательно должен что-нибудь придумать.

Букмекеры оглядываются на фактор родных стен, поэтому небольшое предпочтение отдают питерцам – 2.5. Победа же ЦСКА в среднем оценивается коэффициентом 2.9.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов