Борьба за Лигу Чемпионов: "Зенит" сразится с ЦСКА
"Зенит" – ЦСКА
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Безусловно, самым громким матчем по вывеске в рамках 28 тура российской Премьер-Лиги станет схватка "Зенита" и ЦСКА на "Крестовском". Мало того, что встречи между этими клубами уже успели стать настоящей классикой современного отечественного футбола, так еще и конкретно предстоящий поединок имеет огромнейшее стратегическое значение. Дело в том, что питерцы и москвичи являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов.Армейцы располагаются на текущей второй строчке в турнирной таблице. Дотянуться до "Локомотива" уже практически невозможно, потому как до неминуемого чемпионства ребят Юрия Семина отделяет всего три пункта. Но вот сзади преследователи в лице "Спартака" и "Зенита" идут по пятам. Питерцы находятся всего в двух очках от армейцев, поэтому предстоящий поединок может стать ключевым в споре за серебряные медали.Команда Виктора Гончаренко заключительный отрезок чемпионата проводит куда лучше, чем подопечные Роберто Манчини. В последних двух матчах "красно-синие" одержали красивые две победы над "Амкаром" и "Краснодаром". "Зениту" же очень натужно даются очки. Петербургская команда, как не с трудом обыграет аутсайдеров "Анжи" и "Динамо", так с легкостью потеряет очки в битве с тульским "Арсеналом".К сожалению, оба клуба имеют определенные кадровые проблемы. "Сине-бело-голубые" уже давно не могут рассчитывать на травмированных Кокорина и Мамману. В то время как армейцам, кроме давно травмированного Васина точно не помогут ключевые игроки в лице Дзагоева и Вернблума.
Интересные факты противостояния "Зенита" и ЦСКА:
История противостояний "Зенита" и ЦСКА насчитывает 53 поединка, но при этом существует полный паритет. По 19 побед у питерцев и москвичей, еще 15 встреч завершились вничью. Даже количество забитых мячей примерно равное – 64 против 63 – в пользу "сине-бело-голубых".
В последних десяти матчах против "Зенита" ЦСКА одержал всего одну победу. Произошло это еще в марте 2014. Тогда викторию армейцам принес результативный выстрел Георгия Миланова.
В последних 20 матчах РФПЛ команда Виктора Гончаренко уступила всего дважды.
Ориентировочные составы на игру:
Зенит: Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев, Полоз, Дриусси, Заболотный
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Бистрович, Головин, Щенников, Муса, Чалов
Прогноз на матч "Зенит" – ЦСКА:
Складывая все факторы в кучу, действительно, очень трудно определить фаворита в этом поединке. С одной стороны, "Зениту" уже некуда деваться, необходимо только побеждать, тем более у себя дома. Но с другой – Виктор Гончаренко обязательно должен что-нибудь придумать.
Букмекеры оглядываются на фактор родных стен, поэтому небольшое предпочтение отдают питерцам – 2.5. Победа же ЦСКА в среднем оценивается коэффициентом 2.9.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|27
|57
|2
|ЦСКА Москва
|27
|51
|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|49
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Арсенал Тула
|28
|39
|7
|Уфа
|27
|36
|8
|Урал
|27
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13