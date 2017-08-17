Борьба за Лигу Европы: БАТЭ принимает "Александрию"
БАТЭ – "Александрия"
Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Томаш Богнар (Венгрия)
Борисовский БАТЭ потерял шансы попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, и теперь команде предстоит бороться за возможность выступать во втором по значимости европейском турнире – Лиге Европы. Их соперником по квалификации будет украинская "Александрия". Первый матч команд состоится в Борисове. На стадионе ожидается аншлаг, а билеты на гостевой сектор будут бесплатными для болельщиков из Украины.
Нынешний сезон складывается для борисовчан крайне сложно, ведь команда занимает лишь 3 место во внутреннем первенстве. А потеря чемпионства в совокупности с вылетом из еврокубков будет огромным ударом по дружине Александра Ермаковича. К слову, болельщики уже давно требуют отставки главного тренера, ведь под его руководством БАТЭ выступает как минимум неудовлетворительно.
"Александрия" находится лишь на 10 строчке украинской Премьер-Лиги, в 5 стартовых туров на счету "желто-черных" 3 ничьи и 2 поражения. В предыдущем раунде Лиги Европы была пройдена румынская "Астра": первый матч завершился без голевой ничьей, а через неделю украинцы на домашней арене добились минимальной победы – 1:0. Для "Александрии", также как и для БАТЭ, возможность играть этой осенью в еврокубках крайне важна. На это очень рассчитывают болельщики команд, да и пополнить скромный бюджет клуба также не будет лишним.
Трансферная стоимость обеих команд относительно невысокая. Состав БАТЭ оценивается в 17,25 миллионов евро – это первый показатель в чемпионате страны. У "Александрии" четвертый по стоимости состав в Премьер-Лиге – 10,00 миллионов евро. Команда немного уступает "Заре" из Луганска и много киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру".
Интересные факты противостояния:
Ранее команды между собой не встречались.
БАТЭ не проигрывал в 5 последних домашних еврокубковых матчах.
В четырех поединках с украинскими клубами БАТЭ добился лишь одной ничьей при трех поражениях.
В рамках группового этапа Лиги Чемпионов-2014/15 борисовчане дома проиграли донецкому "Шахтеру" с результатом 0:7.
Ориентировочные составы:
БАТЭ: Щербицкий, Бага, Булят, М.Володько, Милунович, Драгун, Стасевич , А.Володько, Иванич, Гордейчук, Родионов.
"Александрия": Панькив, Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула, Каленчук, Запорожан, Полярус, Грицук, Цуриков, Ситало.
Прогноз на матч:
БАТЭ является фаворитом как первого матча, так и всего противостояния. Многие ожидают осторожную игру, с минимальным количеством опасных моментов. Слишком уж важен для обоих клубов исход их противостояния.
На победу БАТЭ букмекеры предлагают коэффициент 1.91, на ничью – 3.30, на победу "Александрии" – 4.20.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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