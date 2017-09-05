Борьба за первое место: Ирландия принимает Сербию

Ирландия – Сербия

Стадион: "Авива Стэдиум" (Дублин)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

В группе D в рамках 8 тура отбора к ЧМ-2018 встретятся команды, занимающие две первые строчки – сборные Ирландии и Сербии. Первый матч между этими соперниками состоялся ровно год назад, и тогда была зафиксирована боевая ничья – 2:2.

Сборная Ирландии в предыдущих в 7 матчах отборочного раунда одержала 3 победы и еще 4 раза сыграла вничью. Еще недавно команда делила с сербами первое место в группе, но, сыграв вничью с Грузией, ирландцы отпустили вперед дружину Славолюба Муслина. Все может поменяться при условной победе хозяев, однако соперник у них не из простых. Также на расстоянии двух очков расположилась сборная Уэльса, которая не упустит возможности побороться за путевку на Чемпионат мира. Сборная Ирландии никак не может встать на победные рельсы – команда не знает побед на протяжении трех матчей подряд.

Сербия в текущем отборе также не потерпела ни одного поражения, а в прошедшем туре разгромила сборную Молдовы – 3:0. Однако команда также не гарантировала себе даже второго места в группе. При определенном раскладе сербов устроит и ничья в матче, ведь самой важной для них задачей будет сохранение первого места.

Интересные факты противостояния Ирландии и Сербии:

Всего сборные встречались между собой 7 раз: на счету каждой из команд по 2 победы, еще 3 матча завершились вничью.

Сербия не проигрывает на протяжении 10 последних матчей отборочного цикла.

В 4 последних матчах сборной Ирландии было забито не более 2 голов.

Ориентировочные составы:

Ирландия: Рэндолф, Уорд, Кларк, Даффи, Кристи, Мерфи, Артер, Макклейн, Брэйди, Уолтерс, Лонг.

Сербия: Райкович, Настасич, Максимович, Иванович, Коларов, Гудель, Матич, Гачинович, Костич, Тадич, Митрович.

Прогноз на матч Ирландия - Сербия:

Соперники практически равны по силам, Ирландии просто необходимо набирать очки в этом матче, сербы же могут позволить себе и ничью.

На победу сборной Ирландии букмекеры предлагают коэффициент 2,77, на ничью - 3,05, на победу сербов – 2,76.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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