Борьба за плей-офф с первого матча: "Рома" принимает "Атлетико"
"Рома" – "Атлетико"
Стадион: "Олимпико" (Рим)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)
Мадридский "Атлетико" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов отправится в Рим на стадион "Олимпико", где ему будет противостоять итальянская "Рома". Обе команды напрямую квалифицировались в главный клубный турнир Старого света: "матрасники" финишировали на третьем месте в испанской Ла Лиге, а "волки" заняли вторую строчку во внутреннем первенстве, привычно уступив скудетто "Ювентусу". Соперниками команд по группе С будут также азербайджанский "Карабах" и лондонский "Челси". По мнению букмекеров, лондонцы - безоговорочный фаворит группы, а "Атлетико" и "Рома" будут бороться за вторую путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Оба клуба не совсем удачно стартовали в чемпионатах своих стран: "Атлетико" располагается на шестом месте турнирной таблицы, римляне и вовсе двенадцатые. Подопечные Симеоне набрали всего 5 очков в первых 3-х матчах, в отношении клуба действует трансферный запрет, а Гризманна уже вовсю сватают в "Манчестер Юнайтед". И в тот момент, когда все списали мадридцев со счетов, главный тренер продлил контракт с клубом. "Атлетико" просто так не намерен сдаваться – команда 2 раза играла в финалах Лиги Чемпионов за последние 4 года, и то, что "матрасники" потеряли статус одного из фаворитов турнира, никого не должно вводить в заблуждение.
"Красно-белые" по-прежнему сильны духом, а кадровые проблемы не должны коренным образом отразиться на игре в еврокубках. Тем более, много талантливой молодежи уже влилось в основной состав, и есть все предпосылки для появления нового пополнения. Также интерес к противостоянию подогревает и то, что Симеоне во время своей игровой карьеры, что было не так уж и давно, провел три сезона в футболке главных врагов "Ромы" – римского "Лацио". Будучи тренером, Диего не раз признавался в любви к этому клубу и говорил об уверенности в том, что однажды он возглавит "бело-голубых".
"Рома" провела всего два матча в Серии А, а условная победа в перенесенном матче с "Сампдорией" поднимет "волков" максимум на шестое место. Летом команда потеряла Салаха, Паредеса и Рюдигера, а качественные игроки им на замену приобретены не были. В клуб пришел новые тренер и спортивный директор. В "Роме" затеяли большую перестройку, и пока сложно сказать, чем все обернется для столичного клуба. Да еще и группа в Лиге Чемпионов попалась очень непростая. Итальянцы по-прежнему не могут рассчитывать на Флоренци, также не смогут принять участие в матче Эмерсон и новичок команды Патрик Шик.
Интересные факты противостояния "Ромы" и "Атлетико":
"Рома" выиграла лишь одну из семи последних домашних встреч в Лиге Чемпионов.
4 сезона подряд "Атлетико" завершает борьбу в турнире поражениями от "Реала".
"Рома" не смогла победить в 6 последних матчах Лиги Чемпионов.
Ориентировочные составы на игру:
"Рома": Алиссон, Жезус, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, де Росси, Стротман, Дефрель, Джеко, Перотти.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Партей, Сауль, Карраско, Торрес, Гризманн.
Прогноз на матч "Рома" – "Атлетико":
Букмекеры оценивают шансы команд примерно как равные, хотя небольшое предпочтение все же отдают "Атлетико". Команда Симеоне приедет в Рим за результатом, и не будет раскрываться до определенного времени. С другой стороны, гол "Ромы" может все изменить, и вопреки прогнозам в этом матче можно будет увидеть немало забитых мячей. Обеим командам нужен положительный исход в этой встрече, ведь "Челси" в матче с "Карабахом" точно своего не упустит.
На победу "Ромы" букмекеры предлагают коэффициент 2,97, на ничью – 3,26, на победу "Атлетико" – 2,67.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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