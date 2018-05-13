Борьба за прямую путевку в Лигу Чемпионов: "Динамо" постарается насолить "Спартаку"

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Борьба за прямую путевку в Лигу Чемпионов: "Динамо" постарается насолить "Спартаку"

"Спартак"  –  "Динамо"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Карасев (Москва)

Все матчи заключительного уик-энда российской Премьер-Лиги традиционно пройдут в один день и в одно время, а центральным противостоянием бесспорно станет дуэль двух столичных команда "Спартака" и "Динамо". Одно из самых горячих дерби в отечественном футболе будет подогрето и турнирной составляющей. Дело в том, что именно в последнем туре решается судьба второй прямой путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон, на которую претендую "красно-белые".В данный момент "спартаковцы" опережают своего главного оппонента в турнирной таблице ЦСКА на одно очко. А так, как в том, что армейцы в параллельном поединке переиграют аутсайдера "Анжи", сомневаться не приходится, то подопечным Массимо Карреры кровь из носа нужно нельзя терять зачетные баллы. "Динамо" – непростой соперник, несмотря на то, что располагается лишь на десятой позиции. "Бело-голубые" неплохо проводят весеннюю часть чемпионата, в девяти матчах проиграв только "Локомотиву" и "Зениту". А в дерби мотивация насолить своим издавна принципиальным противников у подопечных Дмитрия Хохлова, можно не сомневаться, будет на наивысшем уровне.У обеих команд есть определенные кадровые проблемы. "Динамо" точно не помогут дисквалифицированный Георгий Морозов и травмированный Антон Терехов. У "Спартака", помимо давно вышедших из строя Селихова, Джикии, Ананидзе, также команде не помогут Ещенко, Глушаков и Педро Роша.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Динамо":

Крайняя победа "Динамо" над "Спартаком" датирована июнем 2011 года. Тогда на стадионе "Лужники" "бело-голубые" выиграли со счетом 2:0 благодаря результативным выстрелам Игоря Семшова и Андрея Воронина.

В матче первого круга "динамовцы" отобрали очки у "спартаковцев" благодаря голу в компенсированное время Александра Ташаева (2:2).

В весенней части чемпионата подопечные Дмитрий Хохлова лишь однажды уступили в гостях, и то на последних секундах не удержали ничью в поединке с "Зенитом".

Ориентировочные составы на игру:

Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Таски, Самедов, Зобнин, Тммофеев, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Л. Адриано

Динамо: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Рауш, Соу, Теттех, Черных, Ташаев, Панченко, Луценко

Прогноз на матч "Спартак""Динамо":

Нет сомнений в том, что московское дерби будет бескомпромиссным, интересным и интригующим. Хотя букмекеры спокойны относительно результата матча, не сомневаясь в победе "Спартака", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время как выигрыш "Динамо" в среднем оценивается в 6.0.

Богдан Архипенко

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1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
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15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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