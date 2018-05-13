Борьба за прямую путевку в Лигу Чемпионов: "Динамо" постарается насолить "Спартаку"
"Спартак" – "Динамо"
Стадион: "Открытие Арена" (Москва)
Начало матча: 14:00
Арбитр: Сергей Карасев (Москва)
Все матчи заключительного уик-энда российской Премьер-Лиги традиционно пройдут в один день и в одно время, а центральным противостоянием бесспорно станет дуэль двух столичных команда "Спартака" и "Динамо". Одно из самых горячих дерби в отечественном футболе будет подогрето и турнирной составляющей. Дело в том, что именно в последнем туре решается судьба второй прямой путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон, на которую претендую "красно-белые".В данный момент "спартаковцы" опережают своего главного оппонента в турнирной таблице ЦСКА на одно очко. А так, как в том, что армейцы в параллельном поединке переиграют аутсайдера "Анжи", сомневаться не приходится, то подопечным Массимо Карреры кровь из носа нужно нельзя терять зачетные баллы. "Динамо" – непростой соперник, несмотря на то, что располагается лишь на десятой позиции. "Бело-голубые" неплохо проводят весеннюю часть чемпионата, в девяти матчах проиграв только "Локомотиву" и "Зениту". А в дерби мотивация насолить своим издавна принципиальным противников у подопечных Дмитрия Хохлова, можно не сомневаться, будет на наивысшем уровне.У обеих команд есть определенные кадровые проблемы. "Динамо" точно не помогут дисквалифицированный Георгий Морозов и травмированный Антон Терехов. У "Спартака", помимо давно вышедших из строя Селихова, Джикии, Ананидзе, также команде не помогут Ещенко, Глушаков и Педро Роша.
Интересные факты противостояния "Спартака" и "Динамо":
Крайняя победа "Динамо" над "Спартаком" датирована июнем 2011 года. Тогда на стадионе "Лужники" "бело-голубые" выиграли со счетом 2:0 благодаря результативным выстрелам Игоря Семшова и Андрея Воронина.
В матче первого круга "динамовцы" отобрали очки у "спартаковцев" благодаря голу в компенсированное время Александра Ташаева (2:2).
В весенней части чемпионата подопечные Дмитрий Хохлова лишь однажды уступили в гостях, и то на последних секундах не удержали ничью в поединке с "Зенитом".
Ориентировочные составы на игру:
Спартак: Ребров, Боккетти, Кутепов, Таски, Самедов, Зобнин, Тммофеев, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Л. Адриано
Динамо: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Рауш, Соу, Теттех, Черных, Ташаев, Панченко, Луценко
Прогноз на матч "Спартак" – "Динамо":
Нет сомнений в том, что московское дерби будет бескомпромиссным, интересным и интригующим. Хотя букмекеры спокойны относительно результата матча, не сомневаясь в победе "Спартака", о чем свидетельствует коэффициент 1.5. В то время как выигрыш "Динамо" в среднем оценивается в 6.0.
Богдан Архипенко
Также читайте! Анонс матча "Ливерпуль" - "Брайтон" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
Лента новостей
-
В следующем сезоне два игрока дубля будут переведены в первую команду "Барселоны"
-
РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13