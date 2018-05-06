Борьба за топ-4 обостряется: "Челси" выстоял победу в матче с "Ливерпулем"

Программа предпоследнего 37-го тура английской Премьер-Лиги завершалась двумя поединками, в одном из которых "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" принимал финалиста Лиги Чемпионов "Ливерпуль". Еще после проигранного домашнего матча с "Тоттенхэмом" все заговорили о том, что "синие" уже прекратили борьбу за первую четверку, но вот экономия сил мерсисайдцами и расхлябанность "шпор" в концовке сезона, все-таки предоставили шанс команде Антонио Конте. Правда, чтобы окончательно не выпасть из борьбы, лондонцам необходимо было обязательно побеждать "красных", которые приехали из Рима немного подуставшими. Юрген Клопп после чреды травм своих полузащитников, особо не имеет права на маневр относительно ротации стартового состава, но все же одно изменение он сделал. Был предоставлен отдых Джордану Хендерсону, а с первых минут на поле появился Натаниэль Клайн. Многострадальный англичанин занял свою привычную позицию справа в защите, в то время как Трент Александер-Арнольд был делегирован в среднюю линию. В свою очередь, Антонио Когнте отказался от услуг Виллиана в пользу Бакайоко, выход которого обеспечивает более защитную схему. Команды начали поединок в свойственной для себя манере. "Челси" окопался на своей половине поля, низко встречая соперника, ну а "Ливерпуль" взял мяч под контроль и завладел территориальным преимуществом. Игра была закрытой, а первого опасного момента довелось ждать аж до экватора первого тайма, когда Мане плотно приложился по мячу, выстрелив из-за пределов штрафной площади, но надежно сыграл Куртуа, переведя снаряд на угловой. Следом "красные" провели еще несколько неплохих атак, но, вопреки развитию событий, счет на 32-й минуте открыли именно хозяева, использовав свой первый же выпад: Оливье Жиру головой замкнул подачу Мозеса, прежде выиграв позицию у Ловрена. Забитый гол немного взбодрил "синих" и те сразу едва не увеличили преимущество в счете: пробивая с острого угла, Фабрегасу не хватило пары сантиметров, чтобы попасть в дальний угол. В концовке тайма подопечные Конте полностью закрылись, минимизировав риски пропустить в раздевалку. Вторую половину встречи лучше начали "пенсионеры". На 57-й минуте мяч снова побывал в сетке ворот Кариуса, но справедливо не был засчитан, так как Рюдигер находился в положении вне игры. Как оказалось, мерсисайдцы специально взяли подсели, чтобы перевести дыхание и потом снова бросить все силы на владения лондонцев. Пол часа подопечные Клоппа осаждали соперника, но выстроенная стена из футболистов в синем по сути не дала "красным" ничего опасного создать.

Таким образом, "Челси" обыгрывает "Ливерпуль", а это означает, что борьба за место в зоне Лиги Чемпионов продлится до конца сезона.

"Челси" – "Ливерпуль" – 1:0

Голы: Жиру, 32

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 89), Канте, Фабрегас (Педро, 90+3), Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан, 86), Жиру

"Ливерпуль": Кариус, Клайн (Хендерсон, 59), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 74), Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер (Морено, 89), Салах, Мане, Фирмино

Богдан Архипенко

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