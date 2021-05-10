Борьба за третью строчку накалилась до предела. Результаты 29-го тура РПЛ
Фото: инстаграм Ларссона/Автор неизвестен
В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 29-го тура.
"Спартак" оторвался На три очка от "Локомотива", а между третьим и шестым местом всего 3 очка.
Результаты 29-го тура РПЛ
"Спартак" - "Химки" - 2:1
"Урал" - "Ростов" - 1:0
ЦСКА - "Краснодар" - 3:1
"Арсенал" - "Рубин" - 2:4
"Локомотив" - "Динамо" - 0:0
"Уфа" - "Зенит" - 0:0
"Сочи" - "Ротор" - 2:1
"Ахмат" - "Тамбов" - 3:1
Положение команд: "Зенит" - 62, "Спартак" - 56, "Локомотив" - 53, "Рубин", "Сочи" - 52, ЦСКА - 50, "Динамо" - 47, "Химки" - 44, "Ростов" - 43, "Ахмат" - 39, "Краснодар" - 38, "Урал" - 34, "Арсенал" - 23, "Уфа" - 22, "Ротор" - 21, "Тамбов" - 13.
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