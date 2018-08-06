Борьбу за Погба ведут два европейских топ-клуба

Борьбу за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба ведут два европейских топ-клуба, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, заполучить 25-летнего хавбека "красных дьяволов" в свои ряды пытаются каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус". Оба гранда готовы выложить за француза более 100 миллионов евро. Агент Погба Мино Райола активно работает над уходом своего клиента из стана манкунианцев.

Напомним, сегодня Райола представит "Манчестер Юнайтед" предложение "Барселоны" по Погба. | soccernews.ru