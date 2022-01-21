Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"

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Бордалас поделился ожиданиями от матча против "Атлетико"

Фото: инстаграм Бордаласа\Автор неизвестен

Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча против мадридского "Атлетико" в рамках 22-го тура Ла Лиги.

"В последних играх "Атлетико" использовали несколько тактических схем и меняли их, например, когда играли с "Вильярреалом". Это нормально. Когда мы, тренеры, не получаем нужных результатов, мы ищем решения. Я понимаю, что Симеоне ищет решение для своей команды. У него отличная команда.

Мы все хотим показать лучший результат. Я ожидаю увидеть очень сильную команду, которая играет дома. Это будет сложная игра, и мы знаем об этом", - сказал испанский специалист.

Игра между "Атлетико" и "Валенсией" состоится 22-го января. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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