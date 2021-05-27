Бордалас возглавил "Валенсию"
Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен
"Валенсия" официально объявила о назначении на пост главного тренера Пепе Бордаласа, который ранее работал в "Хетафе".
57-летний специалист подписал контракт до лета 2023 года.
На этом посту испанец сменит Воро, который исполнял обязанности главного тренера после увольнения Хави Грасии.
Напомним, что прошый сезон в Примере "Валенсия" завершила на 13 месте. "Хетафе" под руководством Бордаласа - на 15-м.
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