Бордалас высказался о продлении контракт Гайя и Солера
Фото: инстаграм Солера/Автор неизвестен
Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас высказался о ситуации с продлением контрактом капитанов команды Хосе Луиса Гайя и Карлоса Солера.
"Я знаю, что клуб работает над этим. Я думаю, что мы все спокойны, потому что в конце концов будет достигнуто соглашение. Это не тот вопрос, который волнует нас прямо сейчас.
Мы сосредоточены на повседневной работе и на соревнованиях", - сказал испанский специалист.
Отметим, что нынешние контракты игроков с "Валенсией" рассчитаны до лета 2023 года.
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