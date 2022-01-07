Бордалас высказался о продлении контракт Гайя и Солера

Фото: инстаграм Солера/Автор неизвестен

Главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас высказался о ситуации с продлением контрактом капитанов команды Хосе Луиса Гайя и Карлоса Солера.

"Я знаю, что клуб работает над этим. Я думаю, что мы все спокойны, потому что в конце концов будет достигнуто соглашение. Это не тот вопрос, который волнует нас прямо сейчас.

Мы сосредоточены на повседневной работе и на соревнованиях", - сказал испанский специалист.

Отметим, что нынешние контракты игроков с "Валенсией" рассчитаны до лета 2023 года.

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