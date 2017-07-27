"Бордо", "Црвена Звезда" и "Панатинаикос" побеждают в Лиге Европы

Теги бордоцрвена звездапанатинаикос

"Бордо", "Црвена Звезда" и "Панатинаикос" побеждают в Лиге Европы

Завершились еще несколько первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Бордо" (Франция) - "Видеотон" (Венгрия) - 2:1 (2:1)
Голы: Санкаре, 18 - 1:0, Щепович, 23 - 1:1, Санкаре, 33 - 2:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Спарта" (Чехия) - 2:0 (1:0)
Голы: Боакье, 13 - 1:0, Канга, 65 - 2:0

"Гент" (Бельгия) - "Алтах" (Австрия) - 1:1 (0:1)
Голы: Нгват-Махоп, 5 - 0:1, Кулибали, 76 - 1:1

"Панатинаикос" (Греция) - "Габала" (Азербайджан) - 1:0 (1:0)
Гол: Молинс, 37 (с пенальти) - 1:0

Не пропустите: Лига Европы. "Фенербахче", "Судува" и АЕК побеждают, ПСВ неожиданно проиграл. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов