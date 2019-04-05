"Бордо" дома обыграл "Марсель"

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"Бордо" дома обыграл "Марсель"

В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Бордо" в родных стенах добыл победу над "Марселем" со счётом 2:0.

Жирондинцы забили по голу в каждом из таймов - отличились Франсуа Камано и Николя де Превиль.

"Бордо" – "Марсель" - 2:0

Голы: Камано, 27 (пенальти) - 1:0, де Превиль, 71 - 2:0.

"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Пабло, Пундже, Башич, Отавио (Юссуф, 77), Камано (Лоттен, 85), Кунде, Бриан, де Превиль (Плашил, 90).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Пайе (Балотелли, 69), Камара, Стротман, Лопес (Н`Жи, 85), Товен, Жермен (Сансон, 77), Радонич.

Удаление: Пабло (82).

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