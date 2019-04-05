"Бордо" дома обыграл "Марсель"
В рамках 31-го тура французской Лиги 1 "Бордо" в родных стенах добыл победу над "Марселем" со счётом 2:0.
Жирондинцы забили по голу в каждом из таймов - отличились Франсуа Камано и Николя де Превиль.
"Бордо" – "Марсель" - 2:0
Голы: Камано, 27 (пенальти) - 1:0, де Превиль, 71 - 2:0.
"Бордо": Костиль, Сабали, Йованович, Пабло, Пундже, Башич, Отавио (Юссуф, 77), Камано (Лоттен, 85), Кунде, Бриан, де Превиль (Плашил, 90).
"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Пайе (Балотелли, 69), Камара, Стротман, Лопес (Н`Жи, 85), Товен, Жермен (Сансон, 77), Радонич.
Удаление: Пабло (82).
Не пропустите: Стало известно, когда Неймар сможет принять участие в матче. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии
-
Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"
-
1
"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Бордо" дома обыграл "Марсель"
-
Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"
-
Бутрагеньо: "Варан хочет оставаться игроком "Реала"
-
Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"
-
Матерацци назвал лучшего защитника мира
-
Гути сделал выбор между Роналду и Месси
-
Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"
-
1
Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"
-
1
Навас летом покинет "Реал"
-
"Ювентус" не утратил интерес к Марсело
-
Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио
-
ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа
-
Овчинников: "В РПЛ Месси не будет забивать по 40 голов за сезон"
-
Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ
-
Клубы АПЛ не поддержали предложенные реформы в Лиге Чемпионов
-
Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона"
-
Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|30
|46
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|29
|41
|11
|Бордо
|31
|38
|12
|Анжер
|30
|37
|13
|Ним
|29
|37
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|30
|22
|20
|Дижон
|30
|21