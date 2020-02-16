"Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже" и другие итоги матчей 25-го тура Лиги 1

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"Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже" и другие итоги матчей 25-го тура Лиги 1

"Тулуза" в домашнем матче 25-го тура Лиги 1 проиграла "Ницце".

Счет была открыт на 12-й минуте матча. Второй гол гости встречи забили на 6-й добавленной минуте. 

В параллельных матчах турнира "Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже", а "Нант" и "Метц" разошлись миром.

"Тулуза" - "Ницца" - 0:2 (0:1)

Голы: Ле Мелу, 12 - 0:1, Эрелль, 90+5 - 0:2.

"Тулуза": Рейне, Габриэльсен, Силла, Морейра, Диаките, Венкер, Макенго (Рохель, 30), Сангаре, Доссеви (Градель, 68), Саид (Амиан, 79), Лейя Исека.

"Ницца": Бенитес, Сарр, Эрелль, Нсоки, Данилу, Лусамба, Ле Мелу, Тюрам-Юльен, Унас (Маолида, 79), Дольберг, Клод Морис (Ганаго, 59).

"Бордо" - "Дижон" - 2:2 (1:1)

Голы: Шуйар, 16 - 0:1, Хван Ый Джо, 35 - 1:1, Бриан, 64 - 2:1, Шуйар, 72 - 2:2.

"Бордо": Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито, Паблу, Отавиу, Башич (Пардо, 90+1), Бриан (Маджа, 81), Де Превиль, Хван Ый Джо (Адли, 84), Уден.

"Дижон": Рунарссон, Экуэле Манга, Лотоа, Мендиль, Агерд, Альфонс, Бензиа (Марье, 64), Ндонг (Амальфитано, 81), Жулиу Тавареш, Шуйар, Бальде (Мавидиди, 81).

"Ним" - "Анже" - 1:0 (0:0)

Гол: Коне, 80.

"Ним": Бернардони, Ландре, Мартинес, Мигель (Бриансон, 87), Паке, Ферхат (Коне, 79), Филиппото (Рипар, 66), Сарр, Бенраху, Фомба, Ру.

"Анже": Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Тиуб, Фюльжини (Мангани, 58), Сантамария, Перейра Лаж, Баокен (Алиуи, 71), Нинга.

"Нант" - "Метц" - 0:0

"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Абед, Туре, Жиротто, Луза (Крхин, 90+1), Бамба (Лимбомб, 86), Кулибали (Блас, 59), Саймон.

"Метц": Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Н`Дорам, Ангбан, Майга, Нгюетт (Гакпа, 89), Диалло, Ньян (Булая, 71)

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