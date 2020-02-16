"Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже" и другие итоги матчей 25-го тура Лиги 1
"Тулуза" в домашнем матче 25-го тура Лиги 1 проиграла "Ницце".
Счет была открыт на 12-й минуте матча. Второй гол гости встречи забили на 6-й добавленной минуте.
В параллельных матчах турнира "Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже", а "Нант" и "Метц" разошлись миром.
"Тулуза" - "Ницца" - 0:2 (0:1)
Голы: Ле Мелу, 12 - 0:1, Эрелль, 90+5 - 0:2.
"Тулуза": Рейне, Габриэльсен, Силла, Морейра, Диаките, Венкер, Макенго (Рохель, 30), Сангаре, Доссеви (Градель, 68), Саид (Амиан, 79), Лейя Исека.
"Ницца": Бенитес, Сарр, Эрелль, Нсоки, Данилу, Лусамба, Ле Мелу, Тюрам-Юльен, Унас (Маолида, 79), Дольберг, Клод Морис (Ганаго, 59).
"Бордо" - "Дижон" - 2:2 (1:1)
Голы: Шуйар, 16 - 0:1, Хван Ый Джо, 35 - 1:1, Бриан, 64 - 2:1, Шуйар, 72 - 2:2.
"Бордо": Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито, Паблу, Отавиу, Башич (Пардо, 90+1), Бриан (Маджа, 81), Де Превиль, Хван Ый Джо (Адли, 84), Уден.
"Дижон": Рунарссон, Экуэле Манга, Лотоа, Мендиль, Агерд, Альфонс, Бензиа (Марье, 64), Ндонг (Амальфитано, 81), Жулиу Тавареш, Шуйар, Бальде (Мавидиди, 81).
"Ним" - "Анже" - 1:0 (0:0)
Гол: Коне, 80.
"Ним": Бернардони, Ландре, Мартинес, Мигель (Бриансон, 87), Паке, Ферхат (Коне, 79), Филиппото (Рипар, 66), Сарр, Бенраху, Фомба, Ру.
"Анже": Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Тиуб, Фюльжини (Мангани, 58), Сантамария, Перейра Лаж, Баокен (Алиуи, 71), Нинга.
"Нант" - "Метц" - 0:0
"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Абед, Туре, Жиротто, Луза (Крхин, 90+1), Бамба (Лимбомб, 86), Кулибали (Блас, 59), Саймон.
"Метц": Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Н`Дорам, Ангбан, Майга, Нгюетт (Гакпа, 89), Диалло, Ньян (Булая, 71)
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|41
|4
|Лилль
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|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|24
|36
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Бордо
|25
|35
|10
|Нант
|25
|34
|11
|Лион
|24
|33
|12
|Реймс
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|24
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13