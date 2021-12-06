"Бордо" и "Лион" сыграли вничью в матче Лиги 1

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"Бордо" и "Лион" сыграли вничью в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Лион" сыграли вничью со счетом 2:2.

За хозяев отличились Альберт Элис и игрок "Лиона" Мало Гюсто, забивший гол в собственные ворота. У гостей забивали Джейсон Денайер и Тиаго Мендес.

"Лион", набрав 23 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 14 очками вышел на 17-ю позицию.

"Бордо" – "Лион" - 2:2 (1:2)
Голы: Денайер, 29 - 0:1, Гюсто, 36 (автогол) - 1:1, Тиаго Мендес, 41 - 1:2, Элис, 58 - 2:2

"Бордо": Костиль, Кватенг, Мешер, Грегерсен, Мангаш, Онана, Лаку (Франсержио, 70), Адли (Пембеле, 70), Элис (Бриан, 87), Хван Ый Чжо (Ньянг, 77), Уден (Дилросун, 76).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Какре, 76), Денайер (Да Сильва, 44), Лукеба, Эмерсон (Токо-Экамби, 76), Шакири (Дембеле, 66), Тиаго Мендес, Ауар, Бруно Гимараэс, Лукас Пакета.

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