"Бордо" и "Лион" сыграли вничью в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Лион" сыграли вничью со счетом 2:2.
За хозяев отличились Альберт Элис и игрок "Лиона" Мало Гюсто, забивший гол в собственные ворота. У гостей забивали Джейсон Денайер и Тиаго Мендес.
"Лион", набрав 23 очка, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 14 очками вышел на 17-ю позицию.
"Бордо" – "Лион" - 2:2 (1:2)
Голы: Денайер, 29 - 0:1, Гюсто, 36 (автогол) - 1:1, Тиаго Мендес, 41 - 1:2, Элис, 58 - 2:2
"Бордо": Костиль, Кватенг, Мешер, Грегерсен, Мангаш, Онана, Лаку (Франсержио, 70), Адли (Пембеле, 70), Элис (Бриан, 87), Хван Ый Чжо (Ньянг, 77), Уден (Дилросун, 76).
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Какре, 76), Денайер (Да Сильва, 44), Лукеба, Эмерсон (Токо-Экамби, 76), Шакири (Дембеле, 66), Тиаго Мендес, Ауар, Бруно Гимараэс, Лукас Пакета.
Не пропустите: "Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бордо" и "Лион" сыграли вничью в матче Лиги 1
-
"Ювентус" обыграл "Дженоа" Шевченко
-
Определился чемпион Швеции
-
1
Тренер сборной Сенегала "наехал" на Клоппа
-
1
Мбаппе рассказал, является ли он "боссом" в ПСЖ
-
Воронин оценил шансы Захаряна заиграть в "Барселоне"
-
1
Мбаппе ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Реал"
-
Моуринью может вернуться в АПЛ
-
Роналду ярко отреагировал на победу "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Десна" и "Мариуполь" с хоккейным счетом сыграли вничью в УПЛ
-
Гол Тиля помог "Фейеноорду" разгромить "Фортуну"
-
Феерии "Байера" и "Фрайбурга", победа "Баварии" в "Дер-Класикер": результаты 14-го тура Бундеслиги
-
"Лацио" уверенно обыграл "Сампдорию" в Серии А и обошел "Ювентус"
-
Рангник оценил игру Роналду в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Астон Вилла" победила "Лестер" в АПЛ
-
"Фрайбург" уничтожил гладбахскую "Боруссию" в матче Бундеслиги
-
Успехи "Спартак" и ЦСКА, осечка "Зенита": результаты 17-го тура РПЛ
-
"Краснодар" победил "Сочи" в матче РПЛ
-
"Страсбур" разгромил "Ниццу" в Лиге 1
-
Рангник высказался о дебютной победе на посту наставника "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13