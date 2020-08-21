"Бордо" и "Нант" разошлись миром в матче 1-го тура Лиги 1

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"Бордо" и "Нант" разошлись миром в матче 1-го тура Лиги 1

"Бордо" и "Нант" сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Франции.

"Бордо" - "Нант" - 0:0

"Бордо": Костиль, Байс, Косьельни, Пундже (Кватенг, 75), Сабали, Отавиу, Башич, Де Превиль (Бриан, 64), Хван Ый Джо (Калу, 75), Маджа (Уден, 46), Зеркан.

"Нант": Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре (Аппиа, 82), Жиротто, Чиривелья, Мутуссами (Коко, 82), Луза, Кулибали (Ндилу, 67), Саймон, Бамба (Блас, 90).

Предупреждения: Траоре, 45. Де Превиль, 59. Отавиу, 87. Чиривелья, 89. Ндилу, 90+1.

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