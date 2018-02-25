"Бордо" и "Ницца" победителя не определили
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Ниццой".
"Бордо" - "Ницца" - 0:0
"Бордо": Костиль, Сабали, Байс, Пабло, Пундже, Лераджер, Мейте, Камано (Вада, 75), Плашил, Де Превиль, Брэйтуэйт (Лаборде, 61).
"Ницца": Бенитес, Бернер, Марлон, Сарр, Коли, Леес-Мелу (Киприен, 89), Менди, Тамезе, Сако, Плеа, Макенго.
Напомним, вчера "Монако" не смог обыграть "Тулузу". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|27
|36
|9
|Ницца
|27
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19