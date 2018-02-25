"Бордо" и "Ницца" победителя не определили

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"Бордо" и "Ницца" победителя не определилиВ рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Бордо" на своем поле сыграл в "сухую" ничью с "Ниццой".

"Бордо" - "Ницца" - 0:0

"Бордо": Костиль, Сабали, Байс, Пабло, Пундже, Лераджер, Мейте, Камано (Вада, 75), Плашил, Де Превиль, Брэйтуэйт (Лаборде, 61).

"Ницца": Бенитес, Бернер, Марлон, Сарр, Коли, Леес-Мелу (Киприен, 89), Менди, Тамезе, Сако, Плеа, Макенго.

Напомним, вчера "Монако" не смог обыграть "Тулузу". | soccernews.ru

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