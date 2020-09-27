"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче 5-го тура Лиги 1
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Ницца" разошлись миром.
"Бордо" - "Ницца" - 0:0
"Бордо": Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 81), Бенито, Паблу, Отавиу, Адли (Баква, 84), Башич, Де Превиль (Бриан, 81), Калу (Хван Ый Джо, 68), Маджа (Уден, 68).
"Ницца": Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Данилюк, 81), Пельмар, Шнейдерлен, Ле Мелу, Рони Лопеш (Маолида, 90+1), Дольберг (Гессан, 81), Гуири, Ндой (Клод Морис, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13