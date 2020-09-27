"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче 5-го тура Лиги 1

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"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче 5-го тура Лиги 1

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Ницца" разошлись миром.

"Бордо" - "Ницца" - 0:0

"Бордо": Костиль, Косьельни, Сабали (Кватенг, 81), Бенито, Паблу, Отавиу, Адли (Баква, 84), Башич, Де Превиль (Бриан, 81), Калу (Хван Ый Джо, 68), Маджа (Уден, 68).

"Ницца": Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Данилюк, 81), Пельмар, Шнейдерлен, Ле Мелу, Рони Лопеш (Маолида, 90+1), Дольберг (Гессан, 81), Гуири, Ндой (Клод Морис, 57).

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