"Бордо" и "Ницца" сыграли вничью в матче Лиги 1

"Бордо" и "Ницца" обменялись голами в матче 27-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев гол забил Николас де Превилль. У гостей отметился Адам Уна.

"Бордо" - "Ницца" - 1:1 (1:0)

Голы: де Превиль, 21 - 1:0, Унас, 57 - 1:1

"Бордо": Костиль, Кватенг, Косьельни, Сабали, Пабло (Йованович, 28), Пардо (Уден, 65), Башич, Отавио, Калу (Маджа, 73), де Превиль, Хван Ый Чжо.

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Дурмиси (Нсоки, 86), Ваге, Клод-Морис, Тюрам (Лусамба, 69), Унас, Ле-Мелу, Данило, Дольберг (Ганаго, 83).

"Бордо" с 36 баллами занимает 12 место в турнирной таблице Лиги 1, "Ницца" расположился на 8 позиции, имея в активе 38 очков.

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