"Бордо" и "Ренн" намерены купить Косиельни

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"Бордо" и "Ренн" намерены купить Косиельни

"Бордо" и "Ренн" хотят приобрести защитника "Арсенала" Лорана Косиельни. Об этом сообщает Sky Sports.

Оба французский клуба вступили в переговоры с английским клубом.

По данным источника, "Арсенал" просит слишком высокую сумму за переход футболиста. Однако точная цифра не называется.

Ранее сообщалось, что Косьельни находится в конфликте с "Арсеналом" так как не полетел предсезонный тур в США.

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