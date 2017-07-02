"Бордо" интересуется хавбеком "Зенита" Хави Гарсией

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Еquipe.

По сведениям издания, в услугах игрока заинтересован "Бордо", который хочет взять футболиста в аренду.

В минувшем сезоне Гарсия провел 31 поединок и забил один гол.

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