"Бордо" интересуется хавбеком "Зенита" Хави Гарсией

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"Бордо" интересуется хавбеком "Зенита" Хави Гарсией

Хавбек "Зенита" Хави Гарсия может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Еquipe.

По сведениям издания, в услугах игрока заинтересован "Бордо", который хочет взять футболиста в аренду.

В минувшем сезоне Гарсия провел 31 поединок и забил один гол.

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