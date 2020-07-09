"Бордо" интересуется Кузяевым

Хавбек "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в Лиге 1. Футболистом интересуется "Бордо". Об этом сообщает Foot Mercato.

Отметим, на данный момент у французского клуба финансовые проблемы, поэтому они будут делать упор на воспитанников и свободных агентов. Соглашение Кузяева с "Зенитом" рассчитано до 31 июля этого года.

Помимо "Бордо" футболистом также интересуются "Марсель", "Валенсия" и "Хоффенхайм".

В текущем розыгрыше 27-летний полузащитник принял участие в 17 матчах РПЛ и отдал 1 голевой пас.

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