"Бордо" интересуется Кузяевым

Теги зенит санкт-петербургдалер кузяевбордо

"Бордо" интересуется Кузяевым

Хавбек "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в Лиге 1. Футболистом интересуется "Бордо". Об этом сообщает Foot Mercato.

Отметим, на данный момент у французского клуба финансовые проблемы, поэтому они будут делать упор на воспитанников и свободных агентов. Соглашение Кузяева с "Зенитом" рассчитано до 31 июля этого года.

Помимо "Бордо" футболистом также интересуются "Марсель", "Валенсия" и "Хоффенхайм".

В текущем розыгрыше 27-летний полузащитник принял участие в 17 матчах РПЛ и отдал 1 голевой пас.

Не пропустите: "Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

16 -летний "новый Роналду" из Сербии заинтересовал 15 топ-клубов и может пополнить казну "Партизана" на немыслеммое колличество ноликов: рассказываем о Филиппе Стевановиче

16 -летний "новый Роналду" из Сербии заинтересовал 15 топ-клубов и может пополнить казну "Партизана" на немыслеммое колличество ноликов: рассказываем о Филиппе Стевановиче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов