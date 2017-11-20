"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Франции между "Бордо" и "Марселем" (1:1).
Видео: "Бордо" – "Марсель".
Не пропустите: "Бордо" упустил победу над "Марселем". http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|13
|23
|6
|ФК Кан
|13
|19
|7
|Сент-Этьен
|13
|18
|8
|Монпелье
|13
|17
|9
|Бордо
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Дижон
|13
|15
|13
|Труа
|13
|15
|14
|Генгам
|13
|15
|15
|Анжер
|13
|14
|16
|Ницца
|13
|14
|17
|Страсбур
|13
|13
|18
|Лилль
|12
|12
|19
|Амьен
|12
|12
|20
|Метц
|13
|4