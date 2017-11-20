"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (обзор)

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"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Франции между "Бордо" и "Марселем" (1:1).

Видео: "Бордо" – "Марсель".

Не пропустите: "Бордо" упустил победу над "Марселем".  http://soccernews.ru

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