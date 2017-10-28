"Бордо" – "Монако" - 0:2 (обзор)

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"Бордо" – "Монако" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура французской Лиги 1 между "Бордо" и "Монако".

Не пропустите: "Монако" в гостях разобрался с "Бордо". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Нант 11 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 ФК Кан 11 18
7 Сент-Этьен 10 17
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Генгам 11 14
11 Тулуза 10 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
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