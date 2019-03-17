"Бордо" на последних минутах упустил победу над "Ренном"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Ренн" вырвал ничью в матче с "Бордо". Таким образом, "Ренн" поднялся на 8-е место, а "Бордо" остался на 13-м месте.
"Бордо" - "Ренн" 1:1
Голы: Камано, 59 - 1:0, Ньянг, 90 - 1:1
"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Паленсия, 85), Кунде, Йованович, Башич, Отавио, Камано (Плашил, 64), Пабло, Бриан (Санкаре, 90), де Превиль.
"Ренн": Коубек, Мешер, Да Сильва, Траоре, Бенсебайни, Буриго (Гренье, 65), Леа Силики (Дель Кастийо, 81), Юну, Андре, Сарр, Ньянг.
Предупреждения: Буриго (14), Йованович (29), Да Сильва (56), Башич (68), Траоре (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ницца
|29
|41
|9
|Ренн
|27
|40
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20