"Бордо" на последних минутах упустил победу над "Ренном"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Ренн" вырвал ничью в матче с "Бордо". Таким образом, "Ренн" поднялся на 8-е место, а "Бордо" остался на 13-м месте.

"Бордо" - "Ренн" 1:1

Голы: Камано, 59 - 1:0, Ньянг, 90 - 1:1

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали (Паленсия, 85), Кунде, Йованович, Башич, Отавио, Камано (Плашил, 64), Пабло, Бриан (Санкаре, 90), де Превиль.

"Ренн": Коубек, Мешер, Да Сильва, Траоре, Бенсебайни, Буриго (Гренье, 65), Леа Силики (Дель Кастийо, 81), Юну, Андре, Сарр, Ньянг.

Предупреждения: Буриго (14), Йованович (29), Да Сильва (56), Башич (68), Траоре (85).

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