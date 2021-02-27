"Бордо" на своём поле проиграл "Метцу"
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Метц" на выезде взял верх над "Бордо".
Гости вырвали победу уже в компенсированное ко второму тайму время - счёт 2:1 сделал Вагнер Диаш.
"Бордо" – "Метц" - 1:2
Голы: 1:0 – 14 Калу, 1:1 – 72 Делен, 1:2 – 90 Вагнер.
"Бордо": Костиль, Бесс, Сабали, Косьельни, Мешер, Лаку, Зеркан (Sissokho, 76), Калу (Бен-Арфа, 76), Сери, Уден (Мара, 84), Хван Ый Чжо.
"Метц": Укиджа, Делен, Куяте, Бойе, Сантонз, Булая, Сарр, Гуйе (Амброз, 83), Ангбан (Пажо, 66), Бронн, Лейя-Исека (Вагнер, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13