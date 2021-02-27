"Бордо" на своём поле проиграл "Метцу"

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"Бордо" на своём поле проиграл "Метцу"

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Метц" на выезде взял верх над "Бордо".

Гости вырвали победу уже в компенсированное ко второму тайму время - счёт 2:1 сделал Вагнер Диаш.

"Бордо" – "Метц" - 1:2

Голы: 1:0 – 14 Калу, 1:1 – 72 Делен, 1:2 – 90 Вагнер.

"Бордо": Костиль, Бесс, Сабали, Косьельни, Мешер, Лаку, Зеркан (Sissokho, 76), Калу (Бен-Арфа, 76), Сери, Уден (Мара, 84), Хван Ый Чжо.

"Метц": Укиджа, Делен, Куяте, Бойе, Сантонз, Булая, Сарр, Гуйе (Амброз, 83), Ангбан (Пажо, 66), Бронн, Лейя-Исека (Вагнер, 66).
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