"Бордо" на выезде обыграл "Нант" в матче Лиги 1

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"Бордо" на выезде обыграл "Нант" в матче Лиги 1

"Бордо" обыграл "Нант" в гостевом матче 21-го тура Лиги 1.

Эта победа позволила "Бордо" прервать серию без выигрыша.

"Нант" - "Бордо" - 0:1 (0:0)

Гол: Бриан, 86.

"Нант": Лафон, Аппиа, Траоре, Крхин, Абед (Бамба, 88), Туре, Блас, Жиротто, Луза, Саймон, Эмон (Басила, 56).

"Бордо": Костиль, Косьельни, Бенито, Кватенг (Мексер, 46), Паблу, Отавиу (Тшуамени, 63), Башич, Бриан, Де Превиль (Адли, 76), Хван Ый Джо, Уден.

"Бордо" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Нант" располагается на 6 позиции.

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