"Бордо" на выезде одолел "Нант"

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"Бордо" на выезде одолел "Нант"

В рамках 22-го тура чемпионата Франции "Нант" уступил "Бордо".

"Нант" – "Бордо" 0:1

Гол: де Превиль, 26 - 0:1

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос (Нгом, 46), Дюбуа, Джиджи, Паллуа, Андрей Жиротто, Крхин (Лукас Лима, 46), Ронжье, Томассон, Качаниклич (Эль-Ганасси, 62), Сала.

"Бордо": Костиль, Пабло, Пундже, Сабали, Кунде, Лерагер (Отавио, 83), Мейте, Юссуф (Камано, 87), Малком (Вада, 87), де Превиль, Лаборд.

Предупреждения: Лаборд (36), Лерагер (80), Паллуа (87). | http://soccernews.ru

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8 Ницца 21 31
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10 Страсбур 22 27
11 ФК Кан 22 27
12 Бордо 22 26
13 Амьен 22 25
14 Дижон 22 25
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