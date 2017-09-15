"Бордо" на выезде переиграл "Тулузу"

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"Бордо" на выезде переиграл "Тулузу"

В рамках 6-го тура чемпионата Франции "Бордо" обыграл "Тулузу".

"Тулуза" – "Бордо" 0:1

Гол: Малком, 69 - 0:1

"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Сомалиа (Бодижер, 85), Имбула, Дурмаз, Тойвонен (Силла, 78), Делор (Машаш, 62), Жан.

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком (Вада, 85), Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 70), де Превиль (Менди, 79).

Предупреждения: Дурмаз (10), Диоп (62), Сабали (85), Силла (86). | http://soccernews.ru

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6 ФК Кан 5 9
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8 Нант 5 7
9 Марсель 5 7
10 Тулуза 6 7
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13 Амьен 5 6
14 Ренн 5 5
15 Труа 5 5
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