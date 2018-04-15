"Бордо" на выезде разобрался с "Монпелье"

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"Бордо" на выезде разобрался с "Монпелье"

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Бордо" одержал победу над "Монпелье".

"Монпелье" – "Бордо" 1:3

Голы: Брэйтуэйт, 9 - 0:1, Камано, 49 - 0:2, Мейте, 78 - 0:3, Скири, 88 - 1:3

"Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Агиляр (Камара, 60), Коцца, Конгре, Иконе (Долли, 46), Ласн, Мбенза, Скири, Педру Мендеш, Сьо (Нинга, 60).

"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло, Контенто, Кунде, Плашил, Лерагер, Санкаре (Мейте, 67), Вада (Пелленар, 77), Камано (Малком, 61), Брэйтуэйт.

Предупреждения: Кунде (3), Брэйтуэйт (28), Сьо (43), Коцца (48), Ласн (56).

Камара в компенсированное время не реализовал пенальти. | http://soccernews.ru

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