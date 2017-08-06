"Бордо" на выезде сыграл вничью с "Анжером"
В матче стартового тура французской Лиги 1 "Бордо" на выезде сыграл в результативную ничью с "Анжером".
"Анжер" - "Бордо" - 2:2
Голы: Фулгини, 11 - 1:0, Санкаре, 27 - 1:1, Менди, 53 - 1:2, Гийом, 88 - 2:2.
"Анжер": Летелье, Манко, Траоре (Павлович, 74), Тома, Капелль, Сантамария, Фулгини, Кулибали (Тэт, 66), Мангани, Суну (Экамби, 57), Гийом.
"Бордо": Костиль, Сабали, Тулалан, Йованович, Пельнар, Вада (Плашил, 69), Лерагер, Санкаре, Малком (Туре, 82), Мехди (Лаборде, 75), Камано.
Напомним, ранее "Лилль" разгромил "Нант". | soccernews.ru
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