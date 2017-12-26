"Бордо" назвал цену на своего форварда, которым интересуется "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбордомалком

"Бордо" назвал цену на своего форварда, которым интересуется "Манчестер Юнайтед"Французский "Бордо" назвал цену на своего форварда Малкома, который входит в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Star.

По сведениям издания, жирондинцы будут готовы расстаться с 20-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 55-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малком забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за "Бордо".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов предложить за Малкома 37 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов