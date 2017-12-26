"Бордо" назвал цену на своего форварда, которым интересуется "Манчестер Юнайтед"

Французский "Бордо" назвал цену на своего форварда Малкома, который входит в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Star.

По сведениям издания, жирондинцы будут готовы расстаться с 20-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не менее 55-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Малком забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 20 матчах за "Бордо".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов предложить за Малкома 37 миллионов евро. | soccernews.ru