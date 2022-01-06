"Бордо" назвал ЦСКА цену на Отавио

Фото инстаграм Отавио Энрике Сантоса

Стало известно, за какую сумму "Бордо" готов продать ЦСКА опорного полузащитника Отавио.

По информации "Чемпионата", французский клуб запросил за своего игрока 2,5 миллиона евро.

Напомним, что летом этого года бразильский хавбек станет свободным агентом.

В текущем сезоне 27-летний Отавио сыграл за "Бордо" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

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