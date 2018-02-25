"Бордо" - "Ницца" - 0:0 (обзор)

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"Бордо" - "Ницца" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 27-го тура французской Лиги 1, в котором "Бордо" и "Ницца" сыграли вничью на поле первого.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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3 Марсель 27 55
4 Лион 27 50
5 Монпелье 27 39
6 Нант 27 39
7 Ренн 27 38
8 Бордо 27 36
9 Ницца 27 36
10 Генгам 27 35
11 Дижон 27 35
12 Сент-Этьен 27 34
13 ФК Кан 27 32
14 Страсбур 27 31
15 Амьен 27 29
16 Тулуза 27 28
17 Анжер 27 28
18 Труа 27 28
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