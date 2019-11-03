"Бордо" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 2:0. Победу "жирондинцам" принесли голы Франсуа Камано и Хван Ый Чжо.

Благодаря победе "Бордо" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, отставание клуба от третьего места, дающему право сыграть в Лиге Чемпионов, составляет всего одно очко. "Нант" остался на 4-й позиции.

"Бордо" – "Нант" - 2:0 (1:0)

Голы: Камано, 37 - 1:0, Хван Ый Чжо, 57 - 2:0

"Бордо": Костиль, Косьельни, Пабло, Мешер (Йованович, 64), Бенито, Тчуамени (Маджа, 84), Отавио, Камано, де Превиль (Башич, 74), Хван Ый Чжо, Бриан.

"Нант": Лафон, Мутуссами, Паллуа, Базила, Туре, Абед (Бамба, 61), Блас (Бенавенте, 70), Луза, Саймон, Жиротто, Юан (Кулибали, 76).

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