"Бордо" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 2:0. Победу "жирондинцам" принесли голы Франсуа Камано и Хван Ый Чжо.
Благодаря победе "Бордо" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, отставание клуба от третьего места, дающему право сыграть в Лиге Чемпионов, составляет всего одно очко. "Нант" остался на 4-й позиции.
"Бордо" – "Нант" - 2:0 (1:0)
Голы: Камано, 37 - 1:0, Хван Ый Чжо, 57 - 2:0
"Бордо": Костиль, Косьельни, Пабло, Мешер (Йованович, 64), Бенито, Тчуамени (Маджа, 84), Отавио, Камано, де Превиль (Башич, 74), Хван Ый Чжо, Бриан.
"Нант": Лафон, Мутуссами, Паллуа, Базила, Туре, Абед (Бамба, 61), Блас (Бенавенте, 70), Луза, Саймон, Жиротто, Юан (Кулибали, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Нант
|11
|19
|4
|Марсель
|12
|19
|5
|Лилль
|12
|18
|6
|Реймс
|11
|18
|7
|Брест
|12
|17
|8
|Лион
|12
|16
|9
|Монпелье
|12
|16
|10
|Амьен
|12
|16
|11
|Бордо
|11
|15
|12
|Ренн
|11
|15
|13
|Монако
|11
|15
|14
|Сент-Этьен
|11
|15
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11