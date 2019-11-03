"Бордо" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Теги бордонант

"Бордо" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Бордо" на своем поле обыграл "Нант" со счетом 2:0. Победу "жирондинцам" принесли голы Франсуа Камано и Хван Ый Чжо.

Благодаря победе "Бордо" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, отставание клуба от третьего места, дающему право сыграть в Лиге Чемпионов, составляет всего одно очко. "Нант" остался на 4-й позиции.

"Бордо" – "Нант" - 2:0 (1:0)
Голы: Камано, 37 - 1:0, Хван Ый Чжо, 57 - 2:0

"Бордо": Костиль, Косьельни, Пабло, Мешер (Йованович, 64), Бенито, Тчуамени (Маджа, 84), Отавио, Камано, де Превиль (Башич, 74), Хван Ый Чжо, Бриан.

"Нант": Лафон, Мутуссами, Паллуа, Базила, Туре, Абед (Бамба, 61), Блас (Бенавенте, 70), Луза, Саймон, Жиротто, Юан (Кулибали, 76).

Не пропустите: "Марсель" обыграл "Лилль" в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги

"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 12 27
2 Анжер Анжер 12 20
3 Нант Нант 11 19
4 Марсель Марсель 12 19
5 Лилль Лилль 12 18
6 Реймс Реймс 11 18
7 Брест Брест 12 17
8 Лион Лион 12 16
9 Монпелье Монпелье 12 16
10 Амьен Амьен 12 16
11 Бордо Бордо 11 15
12 Ренн Ренн 11 15
13 Монако Монако 11 15
14 Сент-Этьен Сент-Этьен 11 15
15 Ницца Ницца 11 13
16 Дижон Дижон 12 12
17 Страсбур Страсбур 12 12
18 Тулуза Тулуза 12 12
19 Метц Метц 12 12
20 Ним Ним 11 11
Полная таблица

топ-5 тегов