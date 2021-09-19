"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1

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"Бордо" обыграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Бордо"

В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Бордо" добыл выездную победу над "Сент-Этьеном".

"Сент-Этьен" - "Бордо" 1:2

Голы: Хван Ый Чжо, 7 - 0:1, Хазри, 73 - 1:1, Хван Ый Чжо, 80 - 1:2

"Сент-Этьен": Грин, Мукуди, Наде, Соу (Камара, 45), Колодзейчак (Крассо, 67), Неу Нупа, Гурна-Дуат, Буанга (Аушиш, 83), Амума (Норден, 67), Хазри, Рамирес (Трауко, 66).

"Бордо": Костиль, Пембеле, Мешер, Грегерсен (Зеркан, 72), Кватенг, Мангаш, Отавио (Франсержио, 72), Адли (Медиуб, 89), Онана, Дилросун (Уден, 64), Хван Ый Чжо (Мара, 89).

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