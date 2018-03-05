"Бордо" отказал "Арсеналу" в трансфере Малкома за 42 миллиона евро



"Арсенал" в январе пытался приобрести бразильского полузащитника "Бордо" Малкома, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 42 миллиона евро, но получил отказ. Французы были готовы расстаться с ним за 45 миллионов евро сразу и еще 13 миллионов в виде бонусов.

В этом сезоне 21-летний Малком провел за "Бордо" 27 матчей и забил 8 голов.

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