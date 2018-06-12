"Бордо" отклонил предложение "Интера" по Малкому

"Бордо" отклонил предложение "Интера" по атакующему полузащитнику Малкому, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "нерадзурри" готовы были заплатить за 21-летнего бразильца 40 миллионов евро, однако французский клуб ответил отказом.

"Бордо" не устроило то, что "Интер" хотел выплачивать эту сумму в течение нескольких лет.

Напомним, что сам Малком уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом. | http://soccernews.ru