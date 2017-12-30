"Бордо" отклонил предложение "Тоттенхэма" по Малкому

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"Бордо" отклонил предложение "Тоттенхэма" по Малкому

"Тоттенхэм" пытался купить полузащитника "Бордо" Малкома, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, "шпоры" предлагали за 20-летнего бразильца около 35 миллионов евро, однако жирондинский клуб ответил отказом.

В этом сезоне Малком сыграл за "Бордо" 20 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

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