"Бордо" планирует сменить главного тренера

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"Бордо" планирует сменить главного тренера

"Бордо" хочет уволить главного тренера Рикарду Гомеш. Об этом сообщает L’Equipe.

Такие решение было принято из-за того, что руководство клуба не довольно результатами команды. 

Официально главным тренером является Эрик Бедуэ, из-за того, что у Гомеша нет нужных документов. Бразилец руководил командой всего полгода. 

"Бордо" расположился на 13 месте турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 32 очка. 

А еще: ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции| http://soccernews.ru

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