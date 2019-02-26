"Бордо" планирует сменить главного тренера

"Бордо" хочет уволить главного тренера Рикарду Гомеш. Об этом сообщает L’Equipe.

Такие решение было принято из-за того, что руководство клуба не довольно результатами команды.

Официально главным тренером является Эрик Бедуэ, из-за того, что у Гомеша нет нужных документов. Бразилец руководил командой всего полгода.

"Бордо" расположился на 13 месте турнирной таблицы Лиги 1, имея в активе 32 очка.

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