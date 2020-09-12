"Бордо" поборется за трансферную цель "Спартака"

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"Бордо" поборется за трансферную цель "Спартака"

"Бордо" хочет подписать хавбека "Ниццы" Вилана Сипрьена.

По сведениям Le10Sport, "жирондинцы" уже отправили запрос по трансферу 25-летнего игрока. Отмечается, что "Ницца" не будет препятствовать уходу футболиста.

Ранее сообщалось, что Сипрьен входит в сферу интересов "Спартака".

В прошлом сезоне на счету француза 8 голов и 5 ассистов в 24 матчах.

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