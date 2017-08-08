"Бордо" подписал бразильца Отавио за пять миллионов евро

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"Бордо" подписал бразильца Отавио за пять миллионов евро
Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Отавио стал игроком "Бордо", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

23-летний Отавио выступал за "Атлетико Паранаэнсе" с 2014 года, провел за клуб 172 матча и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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