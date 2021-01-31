"Бордо" подписал бывшую цель "Барселоны"

Ивуарийский полузащитник "Фулхэма" Жан-Мишель Сери перешел в "Бордо", сообщает официальный сайт французского клуба.

"Бордо" арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа. В прошлом сезоне он играл за "Галатасарай" на правах аренды.

В 2017 году хавбек был близок к переходу в "Барселону", но трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне 29-летний Сери провел за "Фулхэм" два матча. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

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