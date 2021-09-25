"Бордо" подписал экс-нападающего "Милана"

Фото твиттер "Бордо"

Нападающий Мбай Ньянг перешёл из "Ренна" в "Бордо" на правах свободного агента.

Жирондинский клуб объявил о заключении с 26-летним футболистом контракта по схеме "2+1".

Сенегалец выступал за "Ренн" с 2018 года, сыграл 92 матча, забил 30 голов и сделал 9 ассистов.

Рыночная стоимость экс-игрока "Милана" оценивается в 4,5 миллиона евро.

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