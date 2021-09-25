"Бордо" подписал экс-нападающего "Милана"
Фото твиттер "Бордо"
Нападающий Мбай Ньянг перешёл из "Ренна" в "Бордо" на правах свободного агента.
Жирондинский клуб объявил о заключении с 26-летним футболистом контракта по схеме "2+1".
Сенегалец выступал за "Ренн" с 2018 года, сыграл 92 матча, забил 30 голов и сделал 9 ассистов.
Рыночная стоимость экс-игрока "Милана" оценивается в 4,5 миллиона евро.
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