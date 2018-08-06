"Бордо" подписал замену Малкому

"Бордо" в своём официальном твиттере объявил о переходе атакующего полузащитника "Гента" Самуэля Калу.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 8 миллионов евро. Детали контракта 20-летнего нигерийца с жирондинским клубом пока неизвестны.

Стоит отметить, что Калу призван заменить в составе "Бордо" бразильца Малкома, который за 41 миллион евро перебрался в "Барселону".

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