"Бордо" подписал замену Малкому
"Бордо" в своём официальном твиттере объявил о переходе атакующего полузащитника "Гента" Самуэля Калу.
Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 8 миллионов евро. Детали контракта 20-летнего нигерийца с жирондинским клубом пока неизвестны.
Стоит отметить, что Калу призван заменить в составе "Бордо" бразильца Малкома, который за 41 миллион евро перебрался в "Барселону".
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