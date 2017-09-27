"Бордо" продлил контракт с ключевым хавбеком

"Бордо" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Малкомом.

20-летний бразилец заключил с жирондинцами соглашение до лета 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

Малком выступает за "Бордо" с 2016 года, сыграл 67 матчей, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.

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