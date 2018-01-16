"Бордо" проиграл "Кану", "Марсель" одолел "Страсбур"
Завершились два матча 21-го тура чемпионата Франции. "Бордо" на своем поле уступил "Кану", "Марсель" дома был сильнее "Страсбура".
"Бордо" – "Кан" - 0:2 (0:0)
Гол: Сантини, 89 (с пенальти) - 0:1, Роделен, 90+4 - 0:2
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже (Юссуф, 84), Сабали, Бесс, Лерагер, Тулалан, Мейте (Санкаре, 58), Малком, де Превиль (Камано, 67), Лаборд.
"Кан": Самба, Да Сильва, Джику, Гильбер, Санко, Фере, Бесса, Ставицки (Базиль, 71), Аит-Беннассер (Делаплас, 46), Роделен, Сантини.
Удаление: Бесс (86).
"Марсель" – "Страсбур" - 2:0 (0:0)
Голы: Н`Жи, 79 - 1:0, Пайе, 89 - 2:0
"Марсель": Манданда, Абденнур, Рами, Сакаи, Луис Густаво, Сансон (Н`Жи, 68), Товен, Окампос (Пайет, 56), Замбо-Ангисса, Сарр, Жермен (Бедимо, 85).
"Страсбур": Укиджа (Боннфуа, 89), Коне, Лала, Фулькье, Мартинес, Гонсалвес, Ахолу, Сако, Мартен, Да Кошта (Саади, 82), Баокен (Терье, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|53
|2
|Марсель
|21
|44
|3
|Монако
|21
|43
|4
|Лион
|20
|42
|5
|Нант
|20
|33
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|ФК Кан
|21
|27
|10
|Дижон
|20
|25
|11
|Ренн
|20
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|20
|23
|15
|Лилль
|20
|22
|16
|Амьен
|20
|21
|17
|Труа
|20
|21
|18
|Анжер
|20
|19
|19
|Тулуза
|20
|19
|20
|Метц
|20
|12