"Бордо" проиграл "Кану", "Марсель" одолел "Страсбур"

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"Бордо" проиграл "Кану", "Марсель" одолел "Страсбур"

Завершились два матча 21-го тура чемпионата Франции. "Бордо" на своем поле уступил "Кану", "Марсель" дома был сильнее "Страсбура".

"Бордо" – "Кан" - 0:2 (0:0)
Гол: Сантини, 89 (с пенальти) - 0:1, Роделен, 90+4 - 0:2

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже (Юссуф, 84), Сабали, Бесс, Лерагер, Тулалан, Мейте (Санкаре, 58), Малком, де Превиль (Камано, 67), Лаборд.

"Кан": Самба, Да Сильва, Джику, Гильбер, Санко, Фере, Бесса, Ставицки (Базиль, 71), Аит-Беннассер (Делаплас, 46), Роделен, Сантини.

Удаление: Бесс (86).

"Марсель" – "Страсбур" - 2:0 (0:0)
Голы: Н`Жи, 79 - 1:0, Пайе, 89 - 2:0

"Марсель": Манданда, Абденнур, Рами, Сакаи, Луис Густаво, Сансон (Н`Жи, 68), Товен, Окампос (Пайет, 56), Замбо-Ангисса, Сарр, Жермен (Бедимо, 85).

"Страсбур": Укиджа (Боннфуа, 89), Коне, Лала, Фулькье, Мартинес, Гонсалвес, Ахолу, Сако, Мартен, Да Кошта (Саади, 82), Баокен (Терье, 73).

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